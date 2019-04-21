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  3. 21 Nisan 2019 14:05

5 yıl önce kuruyan nehir bambaşka görüntüye büründü

Elazığ’da 5 yıl önce kurumaya yüz tutan ve üzerinde çatlaklar oluşan Murat Nehri, bu sene yağışlarla birlikte su ile doldu. Nehir çevresinin yeşillenmesiyle yöre sakinleri hayvanlarını otlatmaya başladı. Türkiye’nin önemli barajlarından olan Keban Barajı’nı besleyen Murat Nehri’nin bir kolu, 5 yıl önce bugün suların çekilmesiyle kurumaya yüz tutmuştu. İHA muhabirleri nehri 5 yıl sonra aynı...

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