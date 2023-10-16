Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 yıldızlı otel gibi hastane! Bugün hizmete başladı 5 yıldızlı otel gibi hastane! Bugün hizmete başladı 16 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 16:20 Güncelleme: 16 Ekim 2023 Pazartesi 16:20 Ege Bölgesi'nin en büyük sağlık kompleksi İzmir Şehir Hastanesi, bugün itibariyle hasta kabulüne başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652d38a909b3257bf1617007" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel halk otobüslerine ''Ücretsiz yolcu taşımayacağız'' yazısı asıldı Türk-İş'ten asgari ücret komisyonu kararı Skandal! Küçücük çocuklara nişan yaptılar Ünlü grubun gitaristinin eski sevgilisinden şiddet iddiası Yok böyle bir dolandırıcılık! Altın diye bakın ne sattı AK Partili Mamak Belediyesi'nde işçi kıyımı Düğün mü, savaş mı ? Ortalık birbirine girdi İstanbul trafiğinde tarihe geçen hırsızlık iddiası Kore gazisine otomobili için servet teklif ettiler, kabul etmedi