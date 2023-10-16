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  4. 5 yıldızlı otel gibi hastane! Bugün hizmete başladı

5 yıldızlı otel gibi hastane! Bugün hizmete başladı

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Ege Bölgesi'nin en büyük sağlık kompleksi İzmir Şehir Hastanesi, bugün itibariyle hasta kabulüne başladı.

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