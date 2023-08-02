Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş 5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş 02 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 10:20 Güncelleme: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 10:20 Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan turistin odasından çıkanlar otel görevlilerini şaşkına çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ca03d1c7123724ec4cf263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı Canlı yayın sırasında fabrika böyle patladı İnanılmaz anlar! Gökkuşağına yıldırım çarptı! İstanbul'da otobüste akıl almaz tartışma kamerada CHP'nin ilk belediye başkan adayı belli oldu Türkiye'de vaşak popülasyonu artıyor: Yavrularıyla birlikte görüntülendi Canlı yayında çok konuşulacak İmamoğlu iddiası Şehir magandaları iş başında! Ambulansın önünü kesip saldırdılar Bursa'da 10 fabrika alevler içinde kaldı