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  4. 5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş

5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş

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Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan turistin odasından çıkanlar otel görevlilerini şaşkına çevirdi.

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