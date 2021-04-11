Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 yıldızlı otelde skandal görüntüler! 400 kişilik parti! 5 yıldızlı otelde skandal görüntüler! 400 kişilik parti! 11 Nisan 2021 Pazar Saat: 10:20 Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 yıldızlı otelde düzenlenen bayi toplantısı sonrası tedbirlere uyulmadan yapılan parti büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6072a34217e4252b2d2d8663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avrupa Konsey Başkanı ''koltuk krizi''ni anlattı Mansur Yavaş yıkım bölgesinde 16 terörist böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı Burnunda çıkan siğil hayatını kabusa çevirdi Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti Vatandaşa ücretsiz patates, soğan ve çeltik dağıtılacak Çukur dizisinde bir ayrılık daha