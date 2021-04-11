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  4. 5 yıldızlı otelde skandal görüntüler! 400 kişilik parti!

5 yıldızlı otelde skandal görüntüler! 400 kişilik parti!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 yıldızlı otelde düzenlenen bayi toplantısı sonrası tedbirlere uyulmadan yapılan parti büyük tepki çekti.

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