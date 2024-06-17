Anasayfa Video Galeriler Gündem 50 bin TL maaşla işçi arıyorlar, bulamıyorlar 50 bin TL maaşla işçi arıyorlar, bulamıyorlar 17 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 15:17 Güncelleme: 17 Haziran 2024 Pazartesi 15:17 Tarımın kalbi Sivas'ta 50 bin lira maaş ve ev imkanlarına rağmen çalıştırılacak çoban bulunamıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6670293e539b5ce5ad04e573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sakar kasap değil, sakar aşçı... Kurban eti öldürüyordu Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi Empire State binasında dev ejderha şaşkınlığı İzmir'de orman yangını Simge Sağın ''Önümüz Yaz'' ile yazı erken getirdi İstanbul trafiğinde ''müjde, insanlık ölmemiş'' dedirten olay 1973 model yerli efsane İstanbul trafiğinde... Gören tekrar tekrar baktı İsrail destekçisi Tarantino'ya Filistin protestosu Trabzonspor'dan kafaları karıştıran reklam filmi