50 bin TL maaşla işçi arıyorlar, bulamıyorlar

Tarımın kalbi Sivas'ta 50 bin lira maaş ve ev imkanlarına rağmen çalıştırılacak çoban bulunamıyor.

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