50 bin TL'lik bağış 50 milyar TL olarak anlaşılınca...

Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında depremzedeler için bağış toplanırken Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 bin TL'lik bağışı 50 milyar TL anlaşılınca ilginç anlar yaşandı.

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