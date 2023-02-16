Anasayfa Video Galeriler Gündem 50 bin TL'lik bağış 50 milyar TL olarak anlaşılınca... 50 bin TL'lik bağış 50 milyar TL olarak anlaşılınca... 16 Şubat 2023 Perşembe Saat: 08:20 Güncelleme: 16 Şubat 2023 Perşembe 08:20 Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında depremzedeler için bağış toplanırken Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 bin TL'lik bağışı 50 milyar TL anlaşılınca ilginç anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63edbd1784545d46cb104443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde gazetecilere yağmacı saldırısı Sağlık Bakanı Koca'nın deprem bölgesinde korku dolu anları 228 saat sonra mucizenin adı Mustafa oldu Muharrem İnce, Erdoğan'la tokalaşması hakkında açıklama yaptı 228. saatte 2'si çocuk 3 kişi enkaz altından çıkarıldı Deprem bölgesindeki moloz ve çöpler kuş cennetine bırakıldı İstanbul'da ''ev'' sandığımız yapılar bakın ne çıktı Enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı 227. saatte bir mucize daha! Enkazın altından sağ olarak çıkarıldı