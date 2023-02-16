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  4. 50 bin TL'lik bağış 50 milyar TL olarak anlaşılınca...

50 bin TL'lik bağış 50 milyar TL olarak anlaşılınca...

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Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında depremzedeler için bağış toplanırken Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 bin TL'lik bağışı 50 milyar TL anlaşılınca ilginç anlar yaşandı.

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