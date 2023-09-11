Anasayfa Video Galeriler Gündem 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca! Polisi bezdirdi! 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca! Polisi bezdirdi! 11 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 08:50 Güncelleme: 11 Eylül 2023 Pazartesi 08:50 Konya’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kaçtığı sırada 1’i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı. 50 kilometrelik kovalamaca saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64feaa9f6ac0c5370b35e787" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı İstanbul'da okul trafiği erken başladı İstanbul'da orman yangını ''Adamsan bıçakla'' dedi, tartışma hastanede bitti Çanakkale’de orman yangını Ünlü vücut geliştirmeci ölü olarak bulundu Felçli hastaya şiddet kamerada! İstanbul'da güpe gündüz genç kıza korkunç saldırı