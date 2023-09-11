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  4. 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca! Polisi bezdirdi!

50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca! Polisi bezdirdi!

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Konya’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kaçtığı sırada 1’i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı. 50 kilometrelik kovalamaca saniye saniye kameralara yansıdı.

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