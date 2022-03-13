Anasayfa Video Galeriler Gündem 50 kişilik kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişi yaralandı 50 kişilik kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişi yaralandı 13 Mart 2022 Pazar Saat: 09:10 İstanbul’daki Tophane Parkı’nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622d8acbdedfc854270a1883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'ya inen Rus pilotun sözleri alkış aldı İmamoğlu, AKOM’dan uyardı: En yoğun kar yağışı yaşayacağız Kiev'e ateş açmaya hazırlanan Rus tankının imha ettiği an kamerada Ukrayna bir Rus tankına pusu! O anlar kamerada Kaçtı ama kurtulamadı!! 8 futbolcu bir olup hakeme saldırdı! Öldüresiye dayak kamerada Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı Türkiye'nin gururu yerli AKINCI TİHA rekor kırdı Kargodan ''kullanılmış'' çöp çıktı, ne yapacağını şaşırdı Kaza değil kabus! Tam 11 araç birbirine girdi