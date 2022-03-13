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  4. 50 kişilik kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişi yaralandı

50 kişilik kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişi yaralandı

İstanbul’daki Tophane Parkı’nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

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