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  4. 50 milyon TL'lik kripto para çetesi çökertildi

50 milyon TL'lik kripto para çetesi çökertildi

İzmir merkezli 17 ilde, ünlü kripto para borsalarının internet sitelerini kopyalayarak yaklaşık 50 milyon TL'lik vurgun yaptığı tespit edilen çete çökertildi.

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