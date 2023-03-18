Anasayfa Video Galeriler Gündem 50 milyon TL'lik kripto para çetesi çökertildi 50 milyon TL'lik kripto para çetesi çökertildi 18 Mart 2023 Cumartesi Saat: 11:40 İzmir merkezli 17 ilde, ünlü kripto para borsalarının internet sitelerini kopyalayarak yaklaşık 50 milyon TL'lik vurgun yaptığı tespit edilen çete çökertildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641578f7ec0f8620c1709303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sel, genç bir kızın evlilik hayallerini de yuttu Sel depremzedelerin mezarlarını da yuttu! Oluşan obruklar şoke etti Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un en güvenli ilçelerini açıkladı Burak Yılmaz'ın pazu bandı olay oldu Asrın felaketi sonrası bir ilimizde daha kiralık ev kalmadı Deprem yardımlarını çalıp çalıp satmışlar İstanbul'da dehşet anları! Aracıyla yayaların arasına daldı, yaralılar var 7 partinin desteklediği bir Cumhurbaşkanı adayı daha belli oldu Teslimata hazırlanan TOGG'lar ortaya çıktı! Fabrikanın içi görüntülendi