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  3. 01 Şubat 2021 10:40

50 yılda Marmara Denizi kadar su kurudu

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Türkiye'de 50 yılda kuruyan sulak alanlardaki su kütlesi miktarının Marmara Denizi kadar olduğunu söyledi.

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