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  3. 29 Temmuz 2017 11:15

50 yıldır meyan şerbeti satıyor

Kahramanmaraş'ta 50 yıldır meyan şerbeti satan Mehmet Hacı, dedesinden kalan mesleğini sürdürerek sıcak yaz günlerinde insanları serinletiyor.

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