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  4. 50 yıllık hazineyi dükkanında sergiliyor

50 yıllık hazineyi dükkanında sergiliyor

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Kırıkkale'de yaşayan müzisyen Erol Tombak, 50 yılda biriktirdiği binlerce plak ve kaset koleksiyonuyla, iş yerine gelen müzikseverlere nostaljik bir yolculuk sunuyor.

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