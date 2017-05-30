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  3. 30 Mayıs 2017 10:15

500 polisle şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Adana'da şafak vakti özel harekat desteğinde yapılan operasyonda 13 kilo esrar bin 104 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda biri kadın 11 kişi gözaltına alındı.

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Diyarbakırda 10 bin personelle operasyon
Diyarbakırda 10 bin personelle operasyon