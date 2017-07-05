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  3. 05 Temmuz 2017 12:15

51 yaşındaki down sendromlu yüzücünün 51 madalyası var

Kahramanmaraş’ta yaşayan 51 yaşındaki down sendromlu Milli yüzücü Şahin Olgun, bugüne kadar gösterdiği başarılarla yaşı kadar madalya topladı. Olgun’un evinde toplam 51 madalya ve 8 kupa bulunuyor.

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