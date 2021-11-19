Anasayfa Video Galeriler Gündem 5.1'lik deprem sonrası heyelan paniği 5.1'lik deprem sonrası heyelan paniği 19 Kasım 2021 Cuma Saat: 16:50 Erzurum'da 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Köprüköy-Hınıs karayolunda heyelan meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6197abb946fb94768b5c7933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı'dan açıklama Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan evler var Mustafa Sarıgül’den Prof. Dr. Haydar Baş’ın kabrine ziyaret Afganistan değil İstanbul! Üniversitede çekilen görüntüler olay oldu Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor! TOGG son görüntüleri paylaştı Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Mado'yu protesto etti Cami derneği başkanından İmamoğlu'na: ''Karadenizlinin delikanlı sözünü yerine getirdiniz'' Kahramanlar her zaman pelerin takmazmış: Bu sefer depremde engelli öğrencisine sarılan öğretmen! Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu