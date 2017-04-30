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  3. 30 Nisan 2017 16:20

53 yıl sonra ezan sesi duyacaklar

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Gürpınar köyünde ikamet eden vatandaşların ezan hasreti sona eriyor. Köyde 53 yıl sonra yapılan ve mayısta tamamlanacak cami sayesinde vatandaşlar ibadetlerini yapmak için çevre köylere gitmekten kurtulacak.

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