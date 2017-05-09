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  3. 09 Mayıs 2017 11:20

55 yıldır şapka dikiyor

Erzurum’un Oltu İlçesi'nde 11 yaşında başladığı şapkacılığı 55 yıldır sürdüren Mevlüt Dursun, birçok kişinin mesleği bırakması ile yalnız kaldı. 66 yaşındaki Dursun, hala makinesinin başına geçerek, özel sipariş şapkaları üretiyor.

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