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  3. 15 Ekim 2019 15:05

565 kilometre yürüyen sapık polisin tuzağına düştü

ABD'de çocuk tacizinden sabıkalı bir kişi, internette kendisini 14 yaşında bir kız çocuğu olarak tanıtan polis tarafından tuzağa düşürülerek yakalandı.

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