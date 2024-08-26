Anasayfa Video Galeriler Gündem 58 bin TL'lik drift kamerada 58 bin TL'lik drift kamerada 26 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 11:41 Bursa'da sokak üzerinde drift atan otomobil sürücüsü iş yeri sahiplerini çileden çıkarırken, sürücüye 58 bin TL para cezası kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cc3fd4bd146e1f03072313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Aranıyorum'' deyip cep telefonunu çaldı O Türkiye'nin ''su'' avcısı: Elindeki tellerle il il, ilçe ilçe su arıyor... Rus ve Ukraynalıların 3 kaçak okulu daha tespit edildi Adil Öksüz’ü kaçıran şüpheli yakalandı Otomobil sıcakta alev topuna döndü 19 aydır aranıyordu, bulunduğu yer ''pes'' dedirtti Eğirdir Gölü'nün yok oluşu havadan görüntülendi Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Burası Türkiye'nin efsaneleriyle tüyler ürperten gölü