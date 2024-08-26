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  4. 58 bin TL'lik drift kamerada

58 bin TL'lik drift kamerada

Bursa'da sokak üzerinde drift atan otomobil sürücüsü iş yeri sahiplerini çileden çıkarırken, sürücüye 58 bin TL para cezası kesildi.

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