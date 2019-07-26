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  3. 26 Temmuz 2019 16:10

58’incisi düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali başladı

Bu yıl 58’incisi düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Üniversite öğrencileri, gösteri grupları ve vatandaşların katıldığı kortej renkli görüntülere sahne oldu. Açılışında şarkıcı Edis’in konser verdiği festival 4 gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürecek. Silivri Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği 58’ inci Yoğurt Festivali, kortej yürüyüşü ile start...

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