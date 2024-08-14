Anasayfa Video Galeriler Gündem 59 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var 59 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var 14 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 09:16 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-32' operasyonlarında 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bc4bcc9986911680090153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmaray'da kıyamet koptu: Tekmeler, yumruklar havalarda uçuştu 90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de... Hobi bahçeleri için karar verildi: Hepsi yıkılacak Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 11 yaralı Mourinho'dan maç sonrası ilginç açıklama: ''Başım belaya girebilir'' İzmir'de peş peşe orman yangınları Şehir hastanesi inşaatında göçük: Çok sayıda yaralı var Yanlış sünnet bir çocuğun hayatını kabusa çevirdi Yine Ankara, yine Altındağ, yine köpek ölümleri: 5 köpek ölü bulundu