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  4. 5.9'luk deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 200'ü aştı

5.9'luk deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 200'ü aştı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 212 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde yaralanan 93 kişiden 14'ünün tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.

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