Anasayfa Video Galeriler Gündem 5.9'luk deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 200'ü aştı 5.9'luk deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 200'ü aştı 24 Kasım 2022 Perşembe Saat: 08:55 AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 212 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde yaralanan 93 kişiden 14'ünün tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637f07466c6f2a6656066b87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti kamerada Deprem sırasında esrarengiz olay: Saniye saniye kamerada Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme Deprem anında yaşanan ışık patlaması kamera HDP’li Ömer Öcalan'dan polis drone'una saldırı Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf! Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı