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  3. 31 Aralık 2020 10:55

5AK Parti binası önünde 5 kadına gözaltı!

Kadın cinayetlerini AK Parti Ankara İl Başkanlığı mor boya atarak protesto eden Üniversiteli Kadın Kolektifi üyesi 5 kadın gözaltına alındı.

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