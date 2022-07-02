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  4. 6 ay boyunca Survivor adasında kalan Batuhan Karacakaya Türkiye'ye dönünce hayatının şokunu yaşadı

6 ay boyunca Survivor adasında kalan Batuhan Karacakaya Türkiye'ye dönünce hayatının şokunu yaşadı

Survivor All Star yarışması için 6 ay boyunca Survivor adasında kaldıktan sonra elenen Batuhan Karacakaya, akaryakıt fiyatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

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