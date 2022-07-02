Anasayfa Video Galeriler Gündem 6 ay boyunca Survivor adasında kalan Batuhan Karacakaya Türkiye'ye dönünce hayatının şokunu yaşadı 6 ay boyunca Survivor adasında kalan Batuhan Karacakaya Türkiye'ye dönünce hayatının şokunu yaşadı 02 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 13:00 Survivor All Star yarışması için 6 ay boyunca Survivor adasında kaldıktan sonra elenen Batuhan Karacakaya, akaryakıt fiyatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c01736ab68e51b2b53c5a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metrobüs yangını Adana'da rüyasında görüp çalışmalara başlayıp petrol buldu Asgari ücret açıklanırken mikrofon açık kaldı, Erdoğan'ın o sözü olay oldu Çölden ''herhalde dünyanın sonu geliyor'' dedirten görüntü Canlı yayına damgasını vuran ekonomi tartışması: ''Sen nerede yaşıyorsun ya ?'' Kaçak Afganlar firarda! Telleri kesip kaçtılar, vatandaş silahlanıp peşlerine düştü Yolu kesip silahını çekip vurdu! Genç kadın kanlar içerisinde kaldı ''Ankara Büyükşehir Belediyesi bu mazgalları yapmasaydı felaket olurdu'' Sansür, tehdit, yaptırım... Üniversitelileri durduramadılar!