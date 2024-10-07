Anasayfa Video Galeriler Gündem 6 ay önce kaybolan adamın cesedi bulundu 6 ay önce kaybolan adamın cesedi bulundu 07 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 16:00 Güncelleme: 07 Ekim 2024 Pazartesi 16:00 Tekirdağ'da ormanlık alanda bir ceset bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin, 6 ay önce kaybolan Y.Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6703db7febd05cae7707c9d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fırın ve marketlere şok baskın: Fiyat etiketi olmayana ceza kesildi Boya atölyesinde patlama: Yaralılar var Erdoğan'dan 7 Ekim paylaşımı: ''Netanyahu ve cinayet şebekesi durdurulacaktır' Bursa'da can pazarı: Bataklığa saplanan 3 çocuğu insan zinciriyle kurtardılar Dev market zincirinde mide bulandıran manzara Yağış sonrası en lezzetli altın pazara düştü: İzdiham kamerada Bu ''evden ek gelir'' tuzağına dikkat: Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz Aşk 10 bin km'yi bile dinlemedi; Endonezya'dan Diyarbakır'a gelin geldi... Genç kız kendisini korumak için öğrendiği muay thaide dünya birincisi oldu