6 bin 500 Suriyeli Ramazan Bayramı için ülkesine gitti
24 Mayıs 2019 14:30
6 bin 500 Suriyeli Ramazan Bayramı için ülkesine gitti
Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen 6 bin 500 Suriyeli, Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitti. Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile huzur ve barışın geldiği bölgelere gidiyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile çoğunlukla Halep kentine bağlı Azez...