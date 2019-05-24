  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Mayıs 2019 14:30

6 bin 500 Suriyeli Ramazan Bayramı için ülkesine gitti

Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen 6 bin 500 Suriyeli, Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitti. Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile huzur ve barışın geldiği bölgelere gidiyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile çoğunlukla Halep kentine bağlı Azez...

Video Galeri
Kedi vahşeti davasında karar
Kedi vahşeti davasında karar
Video Galeri
May, istifa tarihini açıkladı
May, istifa tarihini açıkladı
Video Galeri
Cumhurbakşanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız
Cumhurbakşanı Erdoğan: "Hırsızlara bu işi bırakmayacağız"
Video Galeri
Fatih Portakal'dan canlı yayında Yıldırım için ''Gelmez ama...'' kahkahası
Fatih Portakal'dan canlı yayında Yıldırım için ''Gelmez ama...'' kahkahası
Video Galeri
Bıçaklı saldırıya uğrayan belediye başkanı kurtarılamadı
Bıçaklı saldırıya uğrayan belediye başkanı kurtarılamadı
Video Galeri
Şehit ateşi Yozgat’a düştü
Şehit ateşi Yozgat’a düştü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM