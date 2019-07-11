6 çocuğuna dilencilik yaptıran kadından çıkan para şok etti
11 Temmuz 2019 11:35
6 çocuğuna dilencilik yaptıran kadından çıkan para şok etti
Bursa’da Kültürpark ve yakınındaki trafik ışıklarında 6 çocuğuna dilencilik yaptırdığı belirlenen kadının üzerinden çıkan para zabıta ve polisi şok etti. Ekipler 18 bin 205 liraya el koyarken, kadın hakkında Kabahatlar Kanunu’ndan işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın sivil ekipleri, 6 çocuğunu dilendiren ve...