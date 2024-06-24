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  4. 6 ilde büyük operasyon: 31 DEAŞ'lı yakalandı

6 ilde büyük operasyon: 31 DEAŞ'lı yakalandı

Kurban Bayramı tatili boyunca DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-46' operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı.

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