Anasayfa Video Galeriler Gündem 6 ilde büyük operasyon: 31 DEAŞ'lı yakalandı 6 ilde büyük operasyon: 31 DEAŞ'lı yakalandı 24 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 12:01 Kurban Bayramı tatili boyunca DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-46' operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667935edc69e4788e00af723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mısır piramitlerindeki gizem Sivas'taki tarihi camide de ortaya çıktı 30 dönüm alanı küle çeviren yangın böyle çıkmış: O anlar kamerada Prof. Dr. Ersan Şen hangi partiye oy verdiğini açıkladı İstanbul trafiğinde ''korsan'' dehşeti: Genç kadını yola attı Maskeli, bıçaklı, tabancalı soygun kamerada Marmara Denizi'nde farklı bir tür daha: Bu kez uçan balık yakalandı Survivor Turabi ''yastık dövüşü''nden çıktı Çanakkale'de kabus: 952 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu Marmaray'da sıradan bir gün: Kadınlar birbirine girdi