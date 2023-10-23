Anasayfa Video Galeriler Gündem 6 ilde dev operasyon! Bir çete daha çökertildi 6 ilde dev operasyon! Bir çete daha çökertildi 23 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 08:50 Güncelleme: 23 Ekim 2023 Pazartesi 08:50 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Bayğaralar suç örgütünün çökertildiğini ve 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653609a0d9dfc55d5e0aecd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehrin ortasında şaşırtan manzara: Binlercesi evine böyle döndü Türk Yıldızları, Pamukkale semalarını Kırmızı Beyaza boyadı Cumhurbaşkanlığı uçağı Gazze için Mısır'da Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü Baltalı saldırgan dehşet saçtı! O anlar kamerada İsrail askerinden Netanyahu'ya olay sözler 20 yıldır garajda yatan 1959 model efsaneye yıllar sonra ilk marş İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı!