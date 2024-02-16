Anasayfa Video Galeriler Gündem 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı 16 Şubat 2024 Cuma Saat: 10:45 Güncelleme: 16 Şubat 2024 Cuma 10:45 İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cf12a382743171a90101f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 yaşındaki oğlunu katletmişti... Serbest kaldı! Hastadan doktora yumruklu saldırı! O anlar kamerada Marmara Denizi'nde batan gemiden ilk görüntüler Gerçekten öte gözüken bu video gerçek değil! 10 şehidimizin katili nokta operasyonla etkisiz hale getirildi Cübbeli Ahmet'in yeni hedefi Acun Ilıcalı oldu CHP’den bir eksikli reklam filmi 9 ilde büyük operasyon! Onlarca gözaltı var Öldüren polis, öldürülen polis... Polis lojmanında kadın cinayeti!