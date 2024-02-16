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  4. 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

6 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

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