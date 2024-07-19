  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 6 ilde husumetli çetelere operasyon: Çok sayıda gözaltı var

6 ilde husumetli çetelere operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde, aralarında husumet bulunan 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı
Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı
Orman yangınında skandal iddia: ''Helikopterler yakıt parası olmadığı için kalkmadı''
Orman yangınında skandal iddia: ''Helikopterler yakıt parası olmadığı için kalkmadı''
Parkın ortasında 2 kişiyi vurdu
Parkın ortasında 2 kişiyi vurdu
Hatay semalarında ''şişkin ay'' görsel şöleni
Hatay semalarında ''şişkin ay'' görsel şöleni
Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin''
Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin''
Otelde gıda zehirlenmesi: 16 kişi hastanelik oldu
Otelde gıda zehirlenmesi: 16 kişi hastanelik oldu
Dere kenarındaki piknik suların ortasında bitti
Dere kenarındaki piknik suların ortasında bitti
Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı
Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı
İzmir'deki yangın sürüyor: Yerleşim yerleri tahliye edildi
İzmir'deki yangın sürüyor: Yerleşim yerleri tahliye edildi