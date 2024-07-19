Anasayfa Video Galeriler Gündem 6 ilde husumetli çetelere operasyon: Çok sayıda gözaltı var 6 ilde husumetli çetelere operasyon: Çok sayıda gözaltı var 19 Temmuz 2024 Cuma Saat: 09:26 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde, aralarında husumet bulunan 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669a072b9bd5a6b3090890d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı Orman yangınında skandal iddia: ''Helikopterler yakıt parası olmadığı için kalkmadı'' Parkın ortasında 2 kişiyi vurdu Hatay semalarında ''şişkin ay'' görsel şöleni Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin'' Otelde gıda zehirlenmesi: 16 kişi hastanelik oldu Dere kenarındaki piknik suların ortasında bitti Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı İzmir'deki yangın sürüyor: Yerleşim yerleri tahliye edildi