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  3. 31 Aralık 2020 13:50

6 katlı bina iş makinesinin üzerine doğru yıkıldı

Antalya'da yıkımı yapılan binanın iş makinesinin üzerine doğru yıkılması korkuya neden oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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