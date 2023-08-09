Anasayfa Video Galeriler Gündem 6 Şubat depremlerinden geriye bunlar kaldı... 6 Şubat depremlerinden geriye bunlar kaldı... 09 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 13:50 Güncelleme: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 13:50 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan binaların yerlerini gören gözyaşlarını tutamıyor... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d36f7872b267603c427243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ'dan Türkiye'de toprak satın alan yabancılara çağrı Türkiye’de Melek Yatırımcı Ağı Platformu kuruluyor İşin bilenleri uyardı: Bu araçlarla sıcakta yola çıkmayın! Forkliftle ATM hırsızlığı kamerada! AK Partili Mamak Belediyesinde iş bırakma eylemi 2. gününde... Ünlü oyuncunun yeni işi şaşırttı 436 TL'lik uyku... Polis de ne yapacağını şaşırdı Prof. Dr. Celal Şengör'ün ''İstanbul depremi'' iddialarına Kandilli Müdürü yanıt verdi Özel hastanede büyük panik! Onlarca hasta tahliye edildi