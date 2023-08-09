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  4. 6 Şubat depremlerinden geriye bunlar kaldı...

6 Şubat depremlerinden geriye bunlar kaldı...

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan binaların yerlerini gören gözyaşlarını tutamıyor...

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