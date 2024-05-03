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  4. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü 15 ay sonra havadan görüntülendi

6 Şubat depremlerinin merkez üssü 15 ay sonra havadan görüntülendi

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6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yüzde 94'ü yıkıldı. Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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