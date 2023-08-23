6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Kabe'de şiddetli yağış ve fırtına

Kabe'de fırtına ve yağmur! İbadetini yapanların zor anları kamerada

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bunaltıcı sıcaklar devam edecek mi?

Saatte 2 bin TL'ye yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar

3 milyon yıllık mağara hem serinletiyor, hem hastalara şifa dağıtıyor