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  4. 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

6 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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