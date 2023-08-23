Anasayfa Video Galeriler Gündem 6 terörist daha etkisiz hale getirildi 6 terörist daha etkisiz hale getirildi 23 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 14:50 Güncelleme: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:50 Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e5f2828ab7f371235d6333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale yangınında kurtarma ekibi ölümden döndü Çanakkale'deki yangın böyle başlamış Konutta 1,20 faizli, 180 ay vadeli konut kredisi beklentisi Selçuk Bayraktar'dan ''yapay zekalı İHA'' müjdesi İmamoğlu ''fırından yeni çıktı'' diyerek duyurdu: İstanbullulara bir müjde daha 22 yıl sonra kavuştu, 2,5 yıl restore etti, şimdi satmak zorunda! Türkiye'nin turizm cennetinde salgın alarmı Cennet cehenneme döndü; binlerce balık kıyıya vurdu! İstanbul'u kirleten gemiye rekor ceza