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6 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik aralıksız sürdürdüğü operasyonlarda 6 bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi.

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