Anasayfa Video Galeriler Gündem 6 terörist daha etkisiz hale getirildi 6 terörist daha etkisiz hale getirildi 11 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 15:16 Güncelleme: 11 Eylül 2024 Çarşamba 15:16 Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik aralıksız sürdürdüğü operasyonlarda 6 bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e18a09b6fa9af4c108fb53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir kadın daha öldürüldü: Masaj salonunda eski sevgili cinayeti Nihal Candan: Maddi olarak çok zor durumdayız Gönüllü Türk hekimler, Kosova’ya gidip 22 hastayı 53 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşturdu İstanbul'da fabrikada yangın Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi Girişimci marangoz antika aracı elektrikli otomobile çevirdi Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi 1 yaşında geçirdiği çocuk felci onu durduramadı: 44 yaşındaki yaşam enerjisi hayran bıraktı