Anasayfa Video Galeriler Gündem 6 yaşındaki çocuğa istismarda çifte gözaltı! Adliyeye böyle götürüldüler 6 yaşındaki çocuğa istismarda çifte gözaltı! Adliyeye böyle götürüldüler 15 Aralık 2022 Perşembe Saat: 12:25 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin gözaltına alınan K.İ. ve kız çocuğunun babası Z.Y.G. adliyeye sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639ae802dfa5705d587e3d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Havalimanı'nda su samuru operasyonu Kılıçdaroğlu: ''Bu milli iradeye darbedir'' 100 metre kovalayıp, yaraladı İstanbul'da bir anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü Yeni gün yeni operasyonla başladı: 131 gözaltı var! Abdulkadir Selvi: ''İbre artık Ekrem İmamoğlu’na dönmüş durumda'' Anadolu Efes-Baskonia maçında İmamoğlu'na dev destek Yandaş medyadan İmamoğlu'na 2023 sansürü Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de resti çekti. Her şey çok güzel olacak!