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  4. 6 yaşındaki çocuğa istismarda çifte gözaltı! Adliyeye böyle götürüldüler

6 yaşındaki çocuğa istismarda çifte gözaltı! Adliyeye böyle götürüldüler

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin gözaltına alınan K.İ. ve kız çocuğunun babası Z.Y.G. adliyeye sevk edildi.

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