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  3. 02 Ekim 2020 12:40

6 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdiler!

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek ateş ettirdi. O anları kaydeden şahıs, görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.

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