Anasayfa Video Galeriler Gündem 6 yıldır kimse çözemiyor! Aradığı 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül! 6 yıldır kimse çözemiyor! Aradığı 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül! 09 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 17:00 Sivas'ta yaşanan tuhaf olayda bir işletmenin kurulduğu gün 11 bin tuğla arasından, birinin arkasına saklanan '1 lira' müşteriler tarafından 6 yıldır aranıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636bb288dd17c83e042b4743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Piknik masasına gelen ayıyı tabure ile kovaladı Yer: İstanbul... Parkta birbiriyle yakınlaşan genç çift tepki çekti ABB'den 'ODTÜ Yolu' Açıklaması Mersin'deki ''gizemli ev'' yine gündemde: 15 kişinin kaybolduğu... 10 yaşındayken karşılaşmıştı... Nesibe Nine Atatürk ile karşılaşmasını anlattı Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi için tarih belli oldu 2023'te 3 sandık mı kurulacak ? Arkeologları heyecanlandıran keşif! Roma döneminden kalma tılsımlı amulet bulundu Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konut yapılacak