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  4. 60 bin TL maaşla işçi bulamadı, ''elinin hamuruyla olmaz'' diyenlere inat işçi oldu

60 bin TL maaşla işçi bulamadı, ''elinin hamuruyla olmaz'' diyenlere inat işçi oldu

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Sakarya'da 60 bin TL maaşla çalıştıracak usta bulamayan bir kadın müteahhit, baretini ve çizmelerini giyip inşaatta çalışmaya başladı.

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