Anasayfa Video Galeriler Gündem 60 bin TL maaşla işçi bulamadı, ''elinin hamuruyla olmaz'' diyenlere inat işçi oldu 60 bin TL maaşla işçi bulamadı, ''elinin hamuruyla olmaz'' diyenlere inat işçi oldu 05 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 13:46 Güncelleme: 05 Şubat 2024 Pazartesi 13:46 Sakarya'da 60 bin TL maaşla çalıştıracak usta bulamayan bir kadın müteahhit, baretini ve çizmelerini giyip inşaatta çalışmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c0bc7776e8905fda035a23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Senden Önce için geri sayım! Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın sauna pozu olay oldu! Asrın felaketiyle ilgili şoke eden ayrıntı! Bir yıl sonra ortaya çıktı İstanbul'da genç müzisyene saldırı: Nişanlısının kollarında can verdi Türkiye'deki salgının sebebi bulundu! Hastaneye başvurular yüzde 75 azaldı Vaşak ilk kez bu kadar net görüntülendi! Adeta kameralara poz verdi Esenyurt'ta kadına şiddete ''uçan tekmeli'' müdahale Saldırı hazırlığındaydılar... 11 hain daha öldürüldü Asker eğlencesinde kadınlar birbirine girdi! Saç saça baş başa kavga Bir ülke yangın yeri! Seçim ertelendi; sokaklar karıştı