Anasayfa Video Galeriler Gündem 60 daireli apartmanın yolu için ''benim arsam'' dedi, çit çekip kapattı 60 daireli apartmanın yolu için ''benim arsam'' dedi, çit çekip kapattı 04 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 11:16 Güncelleme: 04 Temmuz 2024 Perşembe 11:16 Zonguldak'ta 60 dairenin bulunduğu 18 binaya giden yolun arsasından geçtiğini söyleyen bir kişi sokak sakinleriyle yaşadığı tartışma sonrası mahkemeye başvurup davayı kazanıp yolu kapattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66865a5771cc94e6d60c3163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara'da yavru yunusu ağlardan kurtarma mücadelesi kamerada Cenk Tosun, TFF Başkanı Büyükekşi'yi görmezden geldi Cüneyt Özdemir Cübbeli Ahmet'in kulaklarını çınlattı: ''Allah verdikçe veriyor'' Cüneyt Özdemir Cübbeli Ahmet'in kulaklarını çınlattı: ''Allah verdikçe veriyor'' Bataklığa saklandı ama kaçamadı Yalova'da baba dehşeti: Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü 29 ilde yasa dışı bahisçilere ve çocuk istismarcılarına dev operasyon Bayraktar TB3 SİHA bir testi daha başarıyla geçti İstanbul'da 6 katlı bina oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi