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  4. 60 daireli apartmanın yolu için ''benim arsam'' dedi, çit çekip kapattı

60 daireli apartmanın yolu için ''benim arsam'' dedi, çit çekip kapattı

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Zonguldak'ta 60 dairenin bulunduğu 18 binaya giden yolun arsasından geçtiğini söyleyen bir kişi sokak sakinleriyle yaşadığı tartışma sonrası mahkemeye başvurup davayı kazanıp yolu kapattı.

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