Anasayfa Video Galeriler Gündem 60 tanesi birden sürü halinde görüldü! 60 tanesi birden sürü halinde görüldü! 29 Ağustos 2023 Salı Saat: 21:30 Güncelleme: 29 Ağustos 2023 Salı 21:30 Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan vatandaş 60 tane sürü halindeki domuzla karşılaşınca şaşkına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ee393d7d85f30743612fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Melis Sezen kendinden geçti: Kenan Doğulu konserinde böyle dans etti Mazot yok, elektrik yok! Muşlu çiftçi, tarlasına böyle su çekiyor Üniversitelilerin kiralık ev telaşı başladı Kargo etiketlerine dikkat! Kişisel bilgileriniz çalınmış olabilir İnşaatta cesedi bulunan genç kızın sevgilisinden korkunç itiraflar! Bitlis'te korkutan patlama İstanbul'da eli bıçaklı psikopat dehşeti kamerada Mezarlığa atılmış poşetten bebek cesedi çıktı İşte Türkiye'nin sinsi pandemisi! Vaka sayısı korkunç boyutta