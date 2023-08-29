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60 tanesi birden sürü halinde görüldü!

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan vatandaş 60 tane sürü halindeki domuzla karşılaşınca şaşkına döndü.

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