Anasayfa Video Galeriler Gündem 60 tonluk dev balina 20 saatte kurtarıldı 60 tonluk dev balina 20 saatte kurtarıldı 20 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 15:35 Çin’in Zhejiang eyaletinde karaya vuran 60 tonluk balina 20 sat süren operasyonla kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625ffe09466bed434d71af03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK'nın cephanelikleri ele geçirildi İBB'den ''kaçak İstanbulkart'' kullanımı için dikkat çeken video Namaz sırasında kalp krizi geçirdi Bayraktar DİHA'nın yeni görüntüleri yayınlandı İYİ Partili Dikbayır asgari ücretli gibi alışverişe çıktı; tablo çok vahim! Sığınmacılara sahte oturum izni çıkartan Pakistanlılar yakalandı Mide bulandıran olay! Çıkmaz sokak sapığı tutuklandı Metroda katil var! Kadın yolcuyu raylara böyle itti İstanbul'daki bu otoparkta bir şehit yatıyor