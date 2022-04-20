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60 tonluk dev balina 20 saatte kurtarıldı

Çin’in Zhejiang eyaletinde karaya vuran 60 tonluk balina 20 sat süren operasyonla kurtarıldı.

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