  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 600 km uzaktan gelip, depoları boşalttılar

600 km uzaktan gelip, depoları boşalttılar

Motosikletle İstanbul’dan geldikleri Denizli’de fabrikaların kargolarını çalan hırsızların 3 milyonluk oyununu JASAT çözdü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti!
Yılmaz Güney’in annesinin yıllar önce kaydettiği video ortaya çıktı
İzmir'de korkutan tespit: Zemin çökmesi ortaya çıktı!
Burası Batman! Binlerce kişi sokağa dökülüp İsveç'i protesto etti
Emily Ratajkowski'nin çıplak çekimi olay oldu
Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı mı ?
Yok artık! Bademcik ameliyatında bakın neyi unuttular
İstanbul'da büyük operasyon: Binlerce gözaltı var!
AK Partili Op. Dr. milletvekili: ''Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım''