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  4. 6,1 büyüklüğündeki depreme sınıfta yakalandılar

6,1 büyüklüğündeki depreme sınıfta yakalandılar

Çin’in Siçuan eyaletinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem kameralara böyle yansıdı.

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