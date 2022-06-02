Anasayfa Video Galeriler Gündem 6,1 büyüklüğündeki depreme sınıfta yakalandılar 6,1 büyüklüğündeki depreme sınıfta yakalandılar 02 Haziran 2022 Perşembe Saat: 18:00 Çin’in Siçuan eyaletinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem kameralara böyle yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6298d08c85b17c4d793be723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Özcan, protestoculara dans ederek karşılık verdi Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 1981 model efsanesini yollara çıkardı, gören bir daha bakıyor 11 terörist daha etkisiz hale getirildi Türkiye'de 48 yıl sonra görüldü: Anadolu parsının varlığı böyle tespit edildi Denizde erkek cesedi bulundu İstanbul'da yol çöktü Kangal köpeği, ayıyı böyle kovaladı Beylikdüzü'nde tacizciye meydan dayağı