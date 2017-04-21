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  3. 21 Nisan 2017 16:20

61 yıllık çift 15 dakika arayla hayatlarını kaybetti

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 61 yıldır evli olan çift 15 dakika arayla hayatlarını kaybetti.

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İstanbulda CHPli Belediye Meclis Üyesine silahlı saldırı
İstanbulda CHPli Belediye Meclis Üyesine silahlı saldırı
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Ünlü ısıtıcı markasının icra ihalesinde silahlı çatışma çıktı: 2 yaralı
Ünlü ısıtıcı markasının icra ihalesinde silahlı çatışma çıktı: 2 yaralı
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Tutuklu ve Hükümlülerden ürün ve el sanatları fuarı
Tutuklu ve Hükümlülerden ürün ve el sanatları fuarı
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Usta oyuncu Bülent Kayabaş son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Bülent Kayabaş son yolculuğuna uğurlandı
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15 Temmuz Şehitliği yapılmaya başlandı
15 Temmuz Şehitliği yapılmaya başlandı
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Cübbeli Ahmet Hocadan Kutlu Doğum Haftası yorumu
Cübbeli Ahmet Hocadan Kutlu Doğum Haftası yorumu