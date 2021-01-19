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  3. 19 Ocak 2021 09:10

62 ilde FETÖ operasyonu: 238 gözaltı kararı var!

İzmir merkezli 62 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 218'i muvazzaf asker, 238 kişi için gözaltı kararı var.

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