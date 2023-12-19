Anasayfa Video Galeriler Gündem 6,2'lik depremde ölü sayısı artıyor; bölgeden ilk görüntüler geldi 6,2'lik depremde ölü sayısı artıyor; bölgeden ilk görüntüler geldi 19 Aralık 2023 Salı Saat: 12:40 Güncelleme: 19 Aralık 2023 Salı 12:40 Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre 118 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658165254f8e68352304dd53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bağdat Caddesi'nin ''bikinili mankeni'' hakkında karar verildi Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor Genel af mı geliyor? Adalet Bakanı açıkladı Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı Bir kadın cinayeti daha: Uzaklaştırma kararı biter bitmez katletti İstanbul'da ölen bebeğin kanında uyuşturucu çıktı