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63 yaşında 8'inci diplomasını aldı

Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da yaşayan 63 yaşındaki bir vatandaş 8'inci üniversite diplomasını almayı başardı.

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