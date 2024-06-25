Anasayfa Video Galeriler Gündem 63 yaşında 8'inci diplomasını aldı 63 yaşında 8'inci diplomasını aldı 25 Haziran 2024 Salı Saat: 10:06 Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da yaşayan 63 yaşındaki bir vatandaş 8'inci üniversite diplomasını almayı başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667a6c7afdfea94047087b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mahkemeden AVM çalışanları ilgilendiren emsal karar Yolcu uçağı alev aldı; yolcular ölümden döndü ''Erdoğan, Erdoğan'' diye bağırdılar, İmamoğlu'nun yanıtı bu oldu Torunlarının gözü önünde başından vuruldu Mert Başaran Dolar'ın neden 2 katı artması gerektiğini ilkokul çocuğuna anlatır gibi anlattı Ellerini kollarını sallayarak gezen bin 456 kaçak göçmen daha yakalandı Canlı yayında Meral Akşener ile ilgili olay iddia Nurgül Yeşilçay'ın garip dansı olay oldu Yol kenarına tuvaletini yaptı, ehliyetine el konuldu