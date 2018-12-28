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  3. 28 Aralık 2018 10:25

64 şüpheli hakkında DEAŞ’tan gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.(İHA)

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